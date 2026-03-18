De Roon fa 435 presenze con l'Atalanta, eguagliato lo storico record di capitan Bellini
L'Atalanta sta soffrendo contro il Bayern Monaco anche nella partita di ritorno dell'ottavo di finale di Champions League, ma per la Dea arrivano anche notizie piacevoli dal prato dell'Allianz Arena, nonostante l'evidente gap con i tedeschi.
Subentrando in campo a inizio secondo tempo, rimpiazzando il compagno di reparto Ederson, l'esperto centrocampista Marten De Roon ha trovato la sua presenza numero 435 con la maglia dell'Atalanta, andando quindi ad agganciare il precedente primatista per il club lombardo, lo storico ex difensore e capitano Giampaolo Bellini.
Per De Roon ci sarà presto anche modo di battere questo record, visto che mancano ancora 11 potenziali partite da fare in questa stagione con l'Atalanta (oltre alle 9 giornate conclusive di Serie A, anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia e l'eventuale finale). Questo potrebbe avvenire già domenica, nella sfida casalinga delle ore 15 contro l'Hellas Verona, valevole per il 30° turno del campionato.