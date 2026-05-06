De Roon, il centrocampista atalantino domina tra gli over 30. I numeri dell'olandese

“Capitan Infinito” Marten De Roon all’Atalanta. Dal 2017 il centrocampista nerazzurro non ha mai abbandonato il suo posto di comando, rimanendo una presenza costante dando tutto e conquistandosi un posto tra i capitani più forti e longevi di sempre a Bergamo. Certo, questa stagione non è stata esente da difficoltà considerando anche l’inizio di un nuovo ciclo post-Gasperini, ma l’olandese però ha saputo riadattarsi, confermandosi anche in ottica futura come una guida per le nuove generazioni che avranno il compito di mantenere alto il livello dell’Atalanta.

Tornando al presente, le statistiche di Marten de Roon non sono da meno, specialmente tra gli over 30: in un contesto dove i cali di rendimento sono sempre dietro l’angolo, il centrocampista nerazzurro si distingue per una costanza fuori dal comune.

Marten De Roon tra tutti gli over 30 in Serie A:

1° per tackels (74)

3° per passaggi nella metà campo offensiva (891)

4° per passaggi totali (1776)

4° per passaggi precisi nell'ultimo terzo (420)

4° lanci lunghi precisi (93)

5° per passaggi precisi (1523)

5° per minuti giocati (2470)

5° per duelli a terra vinti (87)

Tra i centrocampisti over 30 in Serie A

1° per disimpegni difensivi (61)

2° per duelli difensivi vinti (130)

3° per passaggi totali (1776)

4° per passaggi precisi (1523)

4° per duelli vinti (120)