De Rossi: "Felice del viaggio in Arabia, qui la gente è di calcio e malata di Roma"

Alla sua seconda uscita sulla panchina giallorossa, Daniele De Rossi e la sua Roma vincono contro l'Al Shabab in Arabia Saudita l'amichevole disputata questo pomeriggio. 2-1 il risultato finale in favore dei giallorossi, con reti del giovane Joao Costa e di Romelu Lukaku. "Stiamo bene, lavoriamo bene. - ha detto il tecnico a fine gara - Ovviamente questa amichevole infrasettimanale ha un po' scombussolato i piani, ma lo sapevamo già da tempo. Abbiamo perso un pochino del nostro programma di lavoro, però abbiamo acquisito conoscenza di noi. Siamo stati un po' insieme, siamo stati in ritiro, che non fa mai male, e abbiamo passato una nuova esperienza. Quindi sono contento di questo".

Hai dato spazio a molti giovani:

"Sì, avrei anche voluto farli giocare di più, però il fatto del viaggio ci condizionava. Ieri abbiamo fatto allenamento e domani, dopo 12 ore di volo tra andata e ritorno, non potremo fare praticamente niente. Quindi quelli che non giocavano stasera sarebbero stati fermi oggi e anche domani. Quindi mezzoretta ai nostri giocatori ho dovuto fargliela fare. Abbiamo buttato dentro qualche ragazzo, che si è tolto qualche soddisfazione e hanno fatto anche vedere che sono allenati benissimo in Primavera".

Questa esperienza in Arabia?

"Piacevole, purtroppo corta. È un Paese lontano, sono sei ore di volo. Non hai mai tempo per visitarlo quanto vorresti, come succede spesso quando vai in trasferta. È un Paese a livello calcistico in grande evoluzione, siamo tutti curiosi di vedere quello che sta succedendo. E magari più avanti avremo modo di visitarlo con più calma. La gente qui è malata di calcio e malata di Roma, abbiamo trovato gente con tatuaggi sulla Roma. Quindi è una piacevole sorpresa. Loro con il calcio stanno facendo investimenti pazzeschi, magari tra qualche anno torneremo e troveremo infrastrutture ancora più avanzate. Comunque una bella esperienza".