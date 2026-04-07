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De Rossi sul rigore sbagliato dal Genoa con la Juventus: "Doveva tirarlo Messias"

De Rossi sul rigore sbagliato dal Genoa con la Juventus: "Doveva tirarlo Messias"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 09:15Serie A
Dimitri Conti

Ieri il Genoa ha dovuto cedere il passo per 2-0 sul campo della Juventus, con il Grifone che nel corso del secondo tempo ha avuto la succulenta occasione di riaprire la sfida con un calcio di rigore, che però l'esterno Aaron Martin ha sprecato, vedendosi ribattere dal portiere di casa Di Gregorio.

E a proposito del rigore sbagliato dal suo Genoa nel match perso sul campo della Juventus, così ha parlato nella conferenza stampa il tecnico rossoblù Daniele De Rossi: "Dopo Malinovskyi doveva battere Messias ma era uscito. Devo dire le stesse cose di Milano perché Martin tira davvero bene i rigori in allenamento. I rigori li han sbagliati tutti nella storia del calcio, è stato bravo anche Di Gregorio. Non bisogna dare la croce a nessuno, i rigori si sbagliano. Però non avremmo meritato di pareggiare e i rigori si sbagliano, poi sicuramente segneremo il prossimo".

In generale, il Genoa è una squadra che sbaglia un po' troppi rigori. Anche su questo è stato chiamato a rispondere De Rossi nel post-partita dello Stadium: "C’è sicuramente una componente nervosa, lo stress. Siamo una squadra che ha sbagliato i rigori, lo ha fatto in maniera dolorosa ma eravamo in striscia positiva sui rigori segnati. I rigori si possono sbagliare, soprattutto se di fronte hai un portiere di due metri".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale di De Rossi dopo Juventus-Genoa

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