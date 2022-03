De Sciglio torna in Nazionale: "L'ho appena saputo, oggi gioia doppia. Lione? Lo rifarei"

Mattia De Sciglio festeggia due volte. Per la vittoria della Juventus contro la Salernitana e per la convocazione in Nazionale in vista degli spareggi per il Mondiale. "Sono entrato in spogliatoio e mi hanno comunicato la convocazione", ha dichiarato subito dopo aver ricevuto la notizia al microfono di Dazn: "Dopo la vittoria di oggi, super-importante, un'altra soddisfazione. Ci sono due partite importantissime".

Retroscena: prima di partire deve passare a casa a prendere le cose per andare in Nazionale.

"Sì, infatti facciamo velocissimo, che devo scappare".

L'esperienza a Lione ti è servita?

"L'esperienza a Lione, l'ho sempre detto a chiunque, mi ha aiutato tantissimo perché fare un'esperienza all'estero, da soli, ti faccia crescere come giocatore e come persona. L'ho fatta nel momento giusto, come carriera e come età. Mi ha aiutato a trovare più consapevolezza in me stesso e sono molto contento di averla fatta. E' stata molto importante in vista di questa stagione, dove ho ritrovato il mister che mi ha ridimostrato tutta la fiducia che mi ha sempre dimostrato".