De Zerbi: "Era importante vincere. Europa? Spingiamo finché la matematica non ci condanna"

vedi letture

Vittoria per 3-2 per il Sassuolo contro l'Hellas Verona. Al termine della gara, Roberto De Zerbi, allenatore dei neroverdi, ha parlato in conferenza stampa, commentando così il match. Ecco le sue parole: "Era tanto importante vincere perché abbiamo sorpassato il Verona, siamo ritornati ottavi e contro di loro è una partita sempre in equilibrio, una squadra che ha messo in difficoltà tutti e l'abbiamo preparata in settimana con attenzione e rabbia per la sconfitta in malo modo di Udine, per questo la soddisfazione è grande, grande".

Partita divertente?

"Io sono molto contento oggi, di tutto. Sono contento del gioco perché avevamo preparato le partite con le due punti in combinata, anche per la fase difensiva. Potevamo forse far meglio sulle seconde palle ma la squadra ha giocato sempre, sull'1-0 potevamo fare raddoppiare, potevamo non prendere il pari e chiudere con un doppio vantaggio ma quando affronti una squadra forte ci sta prendere gol e così è stato. Con loro devi pareggiare l'aspetto agonistico se vuoi avere qualche chance di vittoria, altrimenti ti tritano".

Caputo?

"Penso sia stato uno dei migliori in campo. Sta tornando lui. Sta tornando Defrel, Djuricic, Berardi. Purtroppo abbiamo passato un periodo nel quale gli attaccanti o chi fa la differenza mancavano e lo abbiamo pagato oltremisura perché qualche partita, anche dal punto di vista degli episodi, è andata contro e abbiamo perso terreno dalle 7 che ci precedono. Ora dobbiamo andare a Torino e fare una grande partita perché se vogliamo cullare il sogno di fare qualcosa di più e non è facile perché arrivare ottavi per il Sassuolo è tanto, potrebbe essere il massimo, se la matematica non dice che siamo fuori dalla lotta per il settimo posto si spinge mirando quello e per far quello bisogna collezionare qualche vittoria di fila".

Ora il Torino, poi l'Inter.

"Sono due partite diverse. Il Torino è fermo da tanto purtroppo per motivi extracalcistici e l'Inter che sta navigando prima in classifica. Sono partite diverse ma difficili allo stesso modo e le prepareremo con la stessa serietà con la quale abbiamo preparato le altre gare".