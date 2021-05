De Zerbi: "Vicini all'Europa, proviamoci senza ansia. Ora il Genoa, non pensiamo alla Juve"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara di domani in casa del Genoa. Ecco le sue parole a SassuoloChannel: "Non so se siamo stati più o meno forti in altri momenti rispetto a quello attuale, so che mancano 4 partite e che abbiamo 2 punti dalla settima e come dicevo nelle scorse settimane, ora è vincere la partita successiva che sarà col Genoa che sta lottando per la salvezza, una sfida che va oltre la classifica per importanza e difficoltà. Non possiamo fare calcoli, non li abbiamo mai fatti, ancor meno ne possiamo fare domani".

Europa?

"E' una cosa difficilissima, lo era ancora di più prima, era quasi impossibile all'inizio, poi dopo si sono incastrate alcune cose: le nostre vittorie, le sconfitte della Roma e ci ritroviamo a 4 partite dalla fine che, meritatamente credo, ci possiamo giocare il sogno che è partito 3 anni fa e sarebbe un peccato non giocarcelo al massimo, intendo sereni, consapevoli della nostra forza, senza andare con troppa ansia ma senza pensare anche che abbiamo tutto da guadagnare perché abbiamo anche da perdere. Arrivati qua, dobbiamo fare di tutto per arrivare settimi. Non mi piace l'idea di 'non ci abbiamo niente da perdere'. No, no, abbiamo da perdere. Siamo arrivati a distanza di 3 anni a 2 punti dal settimo posto, dobbiamo andare giusti a puntino, per fare il massimo, poi vedremo".

Genoa?

"Che stia facendo benissimo è sotto gli occhi di tutti. Il Genoa ha una rosa di tutto rispetto, quello che ha fatto nelle ultime partite o nel girone di ritorno, lo dimostra. Com'era difficilissimo affrontare l'Atalanta o la Samp, o vincere a Milano. Noi l'avversario lo rispettiamo ma non ci sposta nella preparazione alla gara, poi vedremo come si svilupperà la partita, non ci fa dormire il fatto di non presentarci al 100% noi".

Infortunati?

"Caputo ci sarà, verrà in panchina. Perdiamo Magnanelli oltre a Boga probabilmente, oltre a Marlon squalificato però la squadra sta bene fisicamente, tecnicamente, mentalmente, dobbiamo fare il Sassuolo, concentrati, senza disattenzioni, senza superficialità, essere noi stessi".

Cambi di formazione?

"Sarà la migliore che reputerò per la gara di domani, mercoledì e la partita di mercoledì non esiste nella nostra testa".

Consigli fa 400 in A.

"Credo sia la mia più grande soddisfazione a Sassuolo, insieme a Pegolo, collega di reparto. La forza mentale che ha avuto, l'entusiasmo con cui si è approcciato a un'idea diversa rispetto al passato è stato spettacolare. Stamattina gliel'ho chiesto, 'Andrea domani 400 partite in A', secondo me è anche da studiare perché uno come lui che è da tanti anni a Sassuolo, riesce ad auto-stimolarsi, è sempre tirato a puntino dal lunedì alla domenica, come attenzione, motivazione, concentrazione, mi ha detto che è innamorato del calcio e questo lavoro se lo tiene stretto. Mi ha spiegato con poco il suo segreto, perché poi se ci si ferma e si ritiene fortunati per quel che si fa, si capisce il segreto di Magnanelli, Pegolo, questo è uno dei segreti del Sassuolo".

Mourinho alla Roma?

"E' un grande acquisto per la Serie A. Spero arrivino anche tanti giocatori di qualità, perché i calciatori sono i protagonisti con gli allenatori, è una cosa che va ad arricchire il nostro calcio".