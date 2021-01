Depaoli dopo Piccini e Mojica: Gasp ha bocciato gli esterni presi in estate. E promosso Maehle

Dopo Johan Mojica e Cristiano Piccini, l'Atalanta nelle ultime ore ha definito l'uscita anche del terzo laterale acquistato in estate per rinforzare la batteria di esterni a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il classe '97 lascia infatti l'Atalanta dopo meno di 300 minuti giocati nella prima parte di stagione e si accasa al Benevento, per rilanciarsi.

Con questa uscita, di fatto Gasperini ha completato il quadro. E ha avallato la cessione di tutti i laterali arrivati nel mese di settembre. Giocatori che non solo non hanno mai messi in discussione la titolarità di Gosens e Hateboer, ma non sono nemmeno mai riusciti e entrare nelle rotazioni di Gasperini.

Lo sta invece già facendo Joakim Maehle: da quando l'ha avuto a disposizione il tecnico nerazzurro l'ha sempre gettato nella mischia e contro l'Udinese gli ha concesso i 90 minuti.