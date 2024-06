Ufficiale Deulofeu e l'Udinese si separano (per ora): "Tornerò quando sarò guarito al 100%"

Attraverso il canale ufficiale Instagram del club, Gerard Deulofeu annuncia un momentaneo addio all'Udinese, visto che non farà parte della squadra bianconera ad inizio 2024/25. Il club e il giocatore si sono accordati per una risoluzione del contratto: "Ciao a tutti! Desidero informarvi anticipatamente che non farò parte della rosa dell’Udinese Calcio all’inizio della stagione 2024/2025. È una decisione consensuale che abbiamo preso insieme alla società per poter continuare a dedicarmi al mio recupero nel miglior modo possibile. Insieme abbiamo deciso che, quando nei prossimi mesi sarò guarito al 100%, sarà il momento di tornare a far parte della squadra. Questo non significa che non continuerò a stargli vicino, a sostenere i miei compagni e a lavorare, con il sostegno della società, per il mio recupero, sempre con l’obiettivo di giocare ancora nel nostro stadio con i nostri tifosi.

I miei progressi sono molto positivi. Ogni giorno mi sento meglio e un po’ più vicino a poter fare quello che mi piace di più: giocare a calcio. Grazie a tutti i tifosi per essere stati al mio fianco giorno dopo giorno e al club per aver curato la mia situazione! Il vostro supporto è la mia più grande motivazione! #ForzaUdinese".