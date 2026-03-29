Di Chiara: "Kean risolutore. Fagioli? Ha sbagliato e ha ricominciato, può meritare l'azzurro"

"Kean ha dimostrato di essere in ottime condizioni fisiche, confermandosi come possibile uomo risolutore di questa nazionale”. Intervenuto su Radio FirenzeViola, Alberto Di Chiara (che oggi compie 62 anni, auguri!), ha parlato del momento di Moise Kean, a segno nel 2-0 dell’Italia sull’Irlanda del Nord di giovedì scorso: “Adesso, facendo i dovuti scongiuri, è senza dubbio diventato quel giocatore che conta davvero: quello che segna, che tira in porta”.

Quanto alla prossima partita con la Bosnia: “Sulla carta la Nazionale è superiore all’Irlanda del Nord e alla Bosnia, ma qui entra in gioco più un fattore psicologico che tecnico o tattico. Ci troveremo in un ambiente caldo, ma i giocatori della nazionale dovrebbero essere preparati a situazioni del genere".

Restando in tema di Nazionale, Di Chiara, che vanta sette presenze in azzurro tra il ’92 e il ’93, ha parlato così della mancata convocazione di Fagioli: "Si tratta di valutazioni tecniche. Se continua a giocare così, considerando che mancano ancora otto partite e che c’è carenza di centrocampisti, potrebbe sicuramente rientrare nel gruppo. Non credo si debbano tenere in considerazione le vicende passate: altrimenti non lo si farebbe più giocare. Non si tratta di una condanna definitiva. Ha sbagliato, ma ha ricominciato. Se un giocatore è recuperato, sia dal punto di vista tecnico sia mentale, non vedo perché Gattuso non debba prenderlo in considerazione. Se continuerà su questi livelli e riuscirà anche a trascinare la Fiorentina, nonostante una stagione complicata, potrà essere utile alla nazionale".