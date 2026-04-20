Di Chiara: "La Fiorentina è virtualmente salva quindi le motivazioni possono decidere"

Alberto Di Chiara, intervenuto su Radio Firenzeviola, ha parlato della Fiorentina: "La Fiorentina è virtualmente salva quindi le motivazioni possono decidere. Il Lecce vorrà far valere il fattore campo perché vuole allontanare con una vittoria importante per la salvezza, perciò ha più necessità di vincere".

Bisogna ripartire da Solomon?

"E' importante che venga valutato complessivamente. E' un giocatore di qualità ma deve essere chiara la situazione fisica. In caso positivo per me è uno dei pochi giocatori sui quali puntare per la prossima stagione. La valutazione deve essere generale anche sui prestiti che rientrano e in base al budget. Il Lavoro non sarà semplice e riportare una credibilità alla Fiorentina".

Vanoli sì o no?

"Io credo che sia importante costruire la squadra. Purtroppo divide perché è entrato in una situazione disperata e lui ha fatto un percorso che ha portato la squadra fuori dalla zona B ma va considerato che gli altri, tipo la Cremonese, ti hanno aiutato non vincendo. Bisogna fare un'analisi e capire se Vanoli ha la credibilità e il valore per guidare una squadra in un contesto diverso da questo. Per me è più no, ma poi vanno viste le alternative e la considerazione che hai ancora lo stipendio di Pioli sul 'gruppone'. Ma secondo è più importante il progetto e la squadra e poi individuare il tecnico che lo porti avanti. Va considerato anche il cammino in Conference e un percorso che ha tenuto più conto del risultato che le prestazioni".