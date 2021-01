Di Francesco: "Il tempo è tiranno, ora i risultati. Milan? Se ci penso mi metto le mani in testa"

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha dichiarato, in merito al prossimo impegno di campionato contro il Milan, in programma lunedì sera: "Se penso al Milan mi metto le mani nei capelli. Penso a lavorare, vorrei dare maggiore continuità anche coi giocatori idonei. Il tempo è tiranno, spero che i risultati possano arrivare da lunedì. Mi è successo in passato di essere in difficoltà, spero che possa accadere di nuovo. Mi ricorda il primo anno al Sassuolo, ci abbiamo messo un po' a costruire. Adesso il Sassuolo, grazie anche al sottoscritto, è cresciuto. Dobbiamo essere bravi a mantenere lucidità".