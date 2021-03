Di Gennaro: "Pellegrini centrocampista completo. Passo indietro per Locatelli: ci può stare"

Antonio Di Gennaro, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato di Lorenzo Pellegrini e del centrocampo dell'Italia: "Nel calcio moderno servono giocatori Pellegrini, per me è una mezzala, anche se da trequartista fa molti assist. Ha i tempi dell'inserimento, Mancini lo ha fatto giocare in molti ruoli. Parliamo di un giocatore completo. Locatelli ha fatto invece un errore in costruzione dove è stato salvato da Donnarumma. Difficilmente l'ho visto sbagliare passaggi semplici. Jorginho resta il titolare, il centrocampista del Sassuolo sta arrivando. Piccolo passo indietro oggi che però ci può stare".