Di padre in figlio, da un Chiesa all'altro: Buffon a caccia di un record storico. Anzi, due

vedi letture

Gigi Buffon giocherà stasera la sua ultima partita con la maglia della Juventus, probabilmente l'ultima della sua carriera. Dopo l'addio del 2018, il portierone campione del Mondo nel 2006 si è concesso i "tempi supplementari" con la maglia bianconera e va a caccia di un record molto particolare: ha già vinto la Coppa Italia con Enrico Chiesa, stasera può farlo con Federico. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di una incredibile prima volta. Tutt'altro che impossibile, visto che in stagione, con lui tra i pali, la Vecchia Signora non ha mai perso. Oltre a questo, c'è la voglia di diventare il più vincente nella competizione: Buffon è a quota 5 successi, uno in meno d Roberto Mancini e Dejan Stankovic.