Dia MVP di Lazio-Hellas Verona: "Questo premio lo metto vicino alla tv in albergo"

Boulaye Dia, è stato nominato MVP di Lazio-Hellas Verona, match che ha chiuso la quarta giornata di Serie A con la vittoria del club capitolino. L'ex attaccante della Salernitana ha commentato così la sfida dell'Olimpico attraverso microfoni ufficiali del club la bella prestazione di squadra ma anche la sua ottima intesa in campo con Mattia Zaccagni:

"Non ho ancora casa ma questo premio lo metto vicino alla tv in albergo. Sono contento della vittoria, l’ultima volta ho segnato ma non abbiamo vinto, stasera si. I miei compagni sono tutti giocatori di qualità, è facile giocare con loro. Tavares? Corre così tanto anche in allenamento. Il gol? Quando ho visto Zaccagni entrare nel campo sapevo di avere spazio tra la difesa. Mi piace farmi spazio tra la difesa avversaria, basta vedere contro il Milan, o stasera, mi piace partire da dietro e entrare nella difesa. La scorsa volta Zaccagni non si aspettava che gli facessi quel passaggio".