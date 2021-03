Diego Maradona Jr diventa argentino: “Che emozione. Sogno di allenare il Napoli un giorno”

Da oggi, Diego Armando Maradona Junior è un cittadino argentino: “È un momento che aspettavo da tutta la vita - dice il figlio del Pibe a Sky - una giornata che non dimenticherà. Un mix di emozioni per le quali fai fatica anche a trovare le parole giuste”.

Il governo argentino ha avviato questa iniziativa all’indomani della giornata internazionale per il diritto all’identità.

“Sono contento che abbia scelto me come testimonial, in Argentina è successa una cosa molto brutta (il riferimento è al dramma delle madres de Plaza de Mayo: durante la dittatura di Videla, in Argentina sparirono centinaia di giovani dissidenti e per il Paese sudamericano questa iniziativa rappresenta l’occasione di ricongiungere famiglie separate da decenni, ndr), è emozionante che attraverso questo messaggio che sto mandando qualcuno possa ritrovare la propria famiglia”.

Hai il patentino UEFA B, vuoi allenare?

“Voglio fare l’allenatore, voglio studiare e prepararmi per farmi trovare pronto quando ci sarà l’opportunità. Il sogno è di allenare il Napoli, ma so che la strada è ancora lunga”.