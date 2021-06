Diego Perotti sogna il ritorno in Serie A e il Genoa ci prova: trattativa col Fenerbahce

Diego Perotti sogna il ritorno in Serie A. Come riporta Sky Sport, il trentaduenne attaccante argentino - sotto contratto fino al 2022 col Fenerbahce - vorrebbe tornare a giocare in Italia e il Genoa, proprio in tal senso, avrebbe già iniziato a trattare col club turco per riaverlo a disposizione.

Il classe '88 ha già vestito la maglia del Grifone dal 2014 al 2016.