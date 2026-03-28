Dimarco e il caso esultanza: "Reazione istintiva, nella Bosnia c'è Dzeko... Sbagliato riprendere"

"Sono qui visto che dopo la gara contro l'Irlanda del Nord sono stato protagonista di un episodio”. È Federico Dimarco il giocatore della Nazionale impegnato in conferenza stampa a Coverciano a tre giorni dalla sfida con la Bosnia ed Erzegovina.

Non sono piaciute le immagini, trasmesse dalla Rai, dell’esultanza di Dimarco (insieme a Pio Esposito, Vicario e Meret) dopo il successo della Bosnia ai rigori sul Galles: “Rispetto ogni club e qualsiasi nazionale, è stata una reazione istintiva - ha detto ai cronisti -. Stavamo semplicemente vedendo dei rigori coi miei compagni, nella Bosnia c'è anche Dzeko con cui ho giocato due anni e gli ho anche scritto, sono felice di vederlo in finale e lui mi ha risposto. Io non ho mancato di rispetto né alla Bosnia né ai bosniaci. Mi è stato dato dell'arrogante, ma con che diritto visto che manchiamo dal Mondiale dal 2014? Come potrei essere arrogante?”.

È contro la Tv di Stato che, invece, si è scagliato lo stesso Dimarco: “Detto ciò, credo sia stato poco rispettoso esser ripreso in un contesto dove c'erano anche amici, famigliari e bambini".

La conferenza stampa di Dimarco