Diogo Dalot e il suo futuro: "Concentrato sulla gara di domani, poi ci penserò..."

Il prestito al Milan ma di proprietà del Manchester United, Diogo Dalot oggi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale portoghese Under-21, alla vigilia della semifinale dell'Europeo di categoria contro la Spagna: "Futuro? Sono concentrato sulla partita di domani, il futuro lo lascio per dopo".

Sul giocare a destra e a sinistra: "Naturalmente mi sento più a mio agio a destra perché è la mia posizione più naturale, ma nel corso della mia breve carriera ho avuto l'opportunità di giocare tante volte a sinistra. Non è lo stesso, non è lo stesso in termini di percezione degli spazi, di giocare più spesso con il piede non dominante. È più difficile, ma è una sfida che ho accettato e ho lottato ogni volta che ho giocato a sinistra e mi sono adattato. Non ho mai rinunciato a quell'opportunità, non l'ho esclusa e ho fatto di tutto per adattarmi. Mi piace essere un giocatore completo, penso che porti buone cose e cerco di fare del mio meglio per avere un obiettivo che è quello di aiutare la squadra".

Su Brahim Díaz: "Abbiamo parlato brevemente prima dei quarti di finale, non concretamente perché avevamo ancora i quarti di finale, ma sapevamo che se entrambe le squadre passassero, potevamo incontrarci. Domani lo faremo sicuramente. Sono giocatori fortissimi quelli della Spagna, con capacità tecniche fuori dal comune e sicuramente se lui gioca e io gioco, sarà un momento per noi, perché abbiamo condiviso un'intera bella stagione insieme".

Il Milan è soddisfatto della prima stagione in rossonero di Dalot ma, al momento, la richiesta del Manchester United di 15 milioni di euro ha fermato la trattativa circa una sua permanenza a Milano.