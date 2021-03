Diritti tv esteri, potrebbero essere ceduti per area geografica altrimenti tramite un intermediario

Venerdì è prevista una nuova assemblea della Serie A, non solo per parlare del pacchetto delle tre partite di campionato da cedere non in esclusiva dopo il no a Sky, ma anche per parlare dei diritti esteri. I 7 club che si sono astenuti invalidando il voto per la prima assegnazione, hanno fatto lo stesso per i diritti da vendere oltre confine: è possibile che la pratica venga affidata a un intermediario, probabilmente Infront (avanti rispetto a Kosmos e Aser). Oppure l'alternativa è che venga frazionata la cessione, dividendo tutto per area geografica. Nel frattempo per esempio, la Cbs ha già acquistato i diritti per gli Stati Uniti e c'è una trattativa avviata e privata per quelli relativi a Medio Oriente e Nord Africa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.