Disastro Foulon a Benevento: il Verona chiude 2-0 il primo tempo sfiorando pure il colpo del ko

Non c'è partita finora a Benevento, dove dopo venti minuti di equilibrio l'Hellas Verona ha preso il sopravvento anche grazie agli errori difensivi dei padroni di casa. A cambiare l'inerzia del match, almeno finora, è stata la sostituzione già all'11' di Gaetano Letizia, costretto ad abbandonare il terreno di gioco in lacrime per un problema muscolare e sostituito da un gravemente insufficiente Foulon.

Faraoni la sblocca - Lazovic crossa e Faraoni insacca di testa, un Hellas Verona molto aggressivo e intenso si porta meritatamente in vantaggio al 25' della gara di Benevento. L'esterno destro gialloblù, in quest'occasione, è puntuale nell'inserirsi in area e battere Montipò con un'incornata vincente, aiutato però dall'errore in fase difensiva del neo-entrato Foulon, che perde il contatto con la palla e con l'avversario saltando a vuoto.

Foulon stesso segna lo 0-2 - Il Benevento prova a rialzare la testa, ma neanche dieci minuti dopo ecco che arriva lo sfortunato colpo di testa di Foulon, sugli sviluppi di un apparentemente innocuo cross dalla sinistra di Zaccagni, a portare a due le marcature dei gialloblù al 34'.

Verona già vicino al colpo del ko - Gli uomini di Juric prendono coraggio e, nel finale di primo tempo, sfiorano il tris con una traversa da fuori area di Barak al 38' e un tiro al volo di Faraoni di poco fuori al 40', senza dimenticare il rigore reclamato sempre dagli ospiti per un contatto sospetto tra Lasagna e Montipò al 37'. Partita ben indirizzata, dunque, ma ancora aperta al Vigorito.