Domani Atalanta-Parma, i convocati di Gasp: ancora fuori Gomez. Prima chiamata per Maehle

vedi letture

Il 2021 dell’Atalanta prosegue senza il Papu Alejandro Gomez. L’argentino è fuori dai convocati diramati per la seconda gara di quest’anno, che vedrà gli orobici impegnati contro il Parma. Prima chiamata per il nuovo arrivo Joakim Maehle, prelevato dal Genk in questa sessione di mercato. Torna Toloi, out per squalifica Romero. Fuori anche Piccini e Pasalic.

Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello

Difensori: Caldara, Depaoli, Djimsiti, Palomino, Ruggeri, Sutalo, Toloi.

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Maehle, Gosens, Hateboer, Malinovskyi, Mojica, Pessina

Attaccanti: Ilicic, Lammers, Miranchuk, Muriel, Zapata.