Domani Benfica-Inter, il programma della vigilia: alle 19,45 torna a parlare Inzaghi

Vigilia di Champions League per l'Inter, che si tuffa nell'Europa dei grandi anche per dimenticare le amarezze del campionato. A brevissimo inizieranno gli allenamenti delle due compagini: alle 11,30 è in programma la rifinitura dei nerazzurri di Simone Inzaghi, che poi partiranno nel primo pomeriggio alla volta di Lisbona. Alle 12 ore italiane, invece, l'allenamento del Benfica, avversario dei nerazzurri domani sera alle 21 all'Estadio Da Luz.

Le parole dei tecnici. Alle 14 italiane arriverà la prima conferenza stampa della vigilia, quella del tecnico dei lusitani, Roger Schmidt. Alle 19,45 ore italiane, invece, toccherà a Inzaghi, dall'impianto della capitale portoghese. Come di consueto, entrambi i tecnici saranno accompagnati da due giocatori e potrete seguire le loro parole in diretta testuale sulle pagine di TMW.