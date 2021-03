Domani Man United-Milan, Pioli: "Donnarumma sarà determinante in tutte le situazioni"

Donnarumma sarà determinante? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha risposto anche a questa domanda: "Lo sarà in tutte le situazioni, sia in fase difensiva che in costruzione. Sappiamo come sa stare dentro la partita e la sua prestazione sarà importante".

