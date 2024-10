Domani Roma-Torino, i convocati di Juric: c'è il ritorno di El Shaarawy

vedi letture

Il tecnico della Roma Ivan Juric ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani sera contro il Torino, partita che si annuncia decisiva per le sorti dell'allenatore croato e più in generale della stagione di Dybala e compagni. Importante, nell'ottica della maggior qualità in fase offensiva, il rientro di Stephan El Shaarawy dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime sfide.

Portieri: Marin, Ryab, Svilar

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Kone, Le Fee, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Zalewski

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé