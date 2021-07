Donnarumma, al via l'avventura al PSG: domani sarà a Parigi per la firma sul contratto

Archiviato l'Europeo dopo il trionfo con l'Italia e il titolo di miglior giocatore del torneo, Gianluigi Donnarumma è ora pronto a dare il via alla sua avventura al Paris Saint-Germain dopo aver svolto le visite mediche durante la competizione.

Il PSG sta preparando il suo arrivo che, scrive 'RMC Sport', è previsto per la giornata di mercoledì. In quell'occasione il portiere classe '99 firmerà il contratto di durata quinquennale, verrà ufficializzato e conoscerà il suo nuovo allenatore, Mauricio Pochettino.