Dopo 33 giornate, Juventus a -13 dalla vetta. L'ultimo distacco peggiore 10 anni fa con Delneri

Nell'ultima giornata di campionato, il divario fra la capolista Inter e la Juventus si è ulteriormente ampliato. Ad oggi, dopo 33 giornate e con 5 gare ancora da giocare, i bianconeri di Andrea Pirlo sono distanti addirittura 13 punti dalla squadra di Conte. Un gap notevole, che in casa Juve non si vedeva da anni. Complici i successi in serie negli ultimi 9 anni, infatti, per ritrovare una Juventus così staccata dalla vetta dopo 33 giornate occorre tornare indietro di 10 anni: era la stagione 2010-2011 e sulla panchina bianconera sedeva Gigi Delneri. In quell'anno la Juventus era settima in classifica a quota 52 punti, 19 in meno rispetto al Milan capolista. Da quel giorno, mai la Juventus si era trovata con tanti punti di svantaggio dalla vetta dopo 33 giornate.