Dopo Dzeko segna anche Mayoral: la Roma sfrutta la superiorità e fa 2-0 contro il Braga

Raddoppio della Roma ad una manciata di minuti dalla fine con Borja Mayoral. Bellissima azione della squadra di Fonseca che, in superiorità numerica, trova il fondo con un passaggio perfetto di Mkhitaryan per Veretout: il francese mette in mezzo un pallone che lo spagnolo deve solo spingere in rete. Minuto 86', Braga-Roma è 0-2.