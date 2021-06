Dopo il tour alla Pinetina, Inzaghi vedrà Zhang: il presidente arrivato nella sede dell'Inter

Simone Inzaghi è arrivato da pochi minuti, insieme al suo staff, alla Pinetina per un primo contatto diretto col Suning Training Center. L'ufficialità del suo ingaggio da parte dell'Inter è finalmente arrivata, col nuovo allenatore che dopo il tour di Appiano si sposterà in sede per incontrare Steven Zhang. Il presidente nerazzurro, intanto, è arrivato in questi minuti nell'headquarter di Viale della Liberazione in attesa del tecnico.