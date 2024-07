Dovbyk all'Atletico, assalto Girona per Castellanos: sì della Lazio se arrivano 20 milioni

Prosegue la rivoluzione della Lazio che dopo aver salutato Felipe Anderson, Luis Alberto e Ciro Immobile è pronta a salutare anche il Taty Castellanos. Il Girona che in queste ore sta definendo la cessione di Dovbyk all'Atletico Madrid per 40 milioni di euro rilancerà per l'attaccante argentino dopo le prime due offerte (rifiutate) da dodici milioni di euro e poi quindici più bonus. Come riporta 'Il Messaggero', la Lazio chiede venti milioni di euro per dare il via libera alla cessione e il club spagnolo è pronto a mettere questa cifra sul piatto per chiudere l'affare.

E la Lazio? A quel punto tornerà sul mercato alla ricerca di un attaccante. Continua a esserci freddezza sul nome di Giovanni Simeone. C'è poi Boulaye Dia, centravanti della Salernitana prenotato da tempo (ma manca l'affondo). Il nome che stuzzica di più la società biancoceleste è quello di Fotis Ioannidis, centravanti del Panathinaikos che ha provato a prendere il Bologna prima di virare su Dallinga: la società ellenica valuta il cartellino del suo bomber più di 25 milioni di euro.

Intanto nella serata di ieri la Lazio ha salutato Marcos Antonio. Il centrocampista è un nuovo giocatore del San Paolo, per un'operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Nel corso della stagione 2023-2024 il centrocampista ha preso parte a 17 partite, di cui 3 nei playoff, una in Conference League, 8 in campionato e 5 in Coppa di Grecia. Per lui 3 gol totali. Con la Lazio invece ne ha totalizzate 22, di cui 16 in Serie A, una in Conference League, 2 in Coppa Italia e 3 in Europa League, trovando una volta anche la via del gol.