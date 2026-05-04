TMW Due doppi ex in tribuna all'Olimpico per Roma-Fiorentina: presenti Balbo e Montella

Nessuno vuole perdersi Roma-Fiorentina. La partita dell'Olimpico sarà decisiva per la corsa Champions dei giallorossi, mentre i viola con un pari sarebbero matematicamente salvi. Come raccolto da TMW, in tribuna ci sono anche due doppi ex, Abel Balbo e Vincenzo Montella. Il ct della Turchia vorrà vedere da vicino anche Zeki Celik.

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