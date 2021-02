Due gol e un assist: Haaland re della Champions. Grande Dortmund a Siviglia: al 45' è 1-3

Un uomo solo si prende la scena nel primo tempo al Ramon Sanchez Pizjuan. È Erling Braut Haaland, che trascina il Borussia Dortmund dopo un inizio davvero tremendo: il Siviglia, infatti, era passato in vantaggio al 7' grazie a un tiro di Suso deviato da Hummels. La squadra di Terzic, che ha approcciato meglio la sfida, ci mette poco a ricomporsi e trova il pari dodici minuti più tardi con un missile di Dahoud dalla distanza: il centrocampista riceve al limite dell'area da Haaland e scaglia una conclusione imprendibile per Bono.

L'attaccante norvegese comincia a carburare e sale decisamente in cattedra verso la mezzora: percussione centrale, scambio con Sancho e scivolata ad anticipare l'uscita di Bono. È la rete dell'1-2, il Siviglia è colpito e non riesce a scuotersi. Gomez è poco coinvolto e ancor meno brillante, il centrocampo arranca. Così, Haaland ci riprova con un bolide da fuori area, ma stavolta il portiere di casa si supera. Gli andalusi provano a chiudere in attacco, creando però pochi grattacapi alla difesa ospite, prevalentemente con azioni costruite sulla corsia destra. Al 43' Reus ruba palla a Rakitic e si invola verso la porta avversaria: è un tre contro uno, il capitano mette il pallone in cassaforte servendo Haaland, che fa 3-1 e chiude i conti. Almeno per il momento.