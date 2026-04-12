Dumfries fa 100: Inter in tripla cifra di gol per la settima stagione consecutiva
TUTTO mercato WEB
La seconda rete di Denzel Dumfries, valida per il 4-2 dell’Inter sul Como, ha un valore speciale per la stagione dei nerazzurri. Si tratta infatti del gol numero 100 in questo annata sportiva.
Nulla di nuovo sotto il sole: è la settima stagione consecutiva che la formazione nerazzurra centra la tripla cifre stagionale, considerando tutti le competizioni. L’ultima annata con meno gol complessivi (78, nonostante la partecipazione a Champions ed Europa League) resta il 2018/2019.
Articoli correlati
Il Como ci crede fino alla fine, ma l'Inter ne ha di più: 4-3 al Sinigaglia, lo Scudetto si avvicina
Altre notizie Serie A
Il Como ci crede fino alla fine, ma l'Inter ne ha di più: 4-3 al Sinigaglia, lo scudetto si avvicina
Primo piano
Serie A, la classifica aggiornata: Lecce e Cremonese a braccetto, domani la Fiorentina può andare a +8
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"