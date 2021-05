Dybala, Muriel e gli altri: così Pirlo e Gasperini avranno modo di intervenire sul match

vedi letture

In molti avrebbero scommesso l’euro a propria disposizione su Paulo Dybala. Già perché quella di questa sera sembrava davvero l’occasione giusta per il rilancio, seppur tardivo, della Joya. E invece Andrea Pirlo ha scelto ancora Dejan Kulusevski al fianco di Cristiano Ronaldo. Questioni tattiche e di sviluppo del gioco, certo. Ma pure di “prospettiva”. Perché con Dybala in panchina l’allenatore della Juventus avrà a disposizione un’importante arma a gara in corso. Soprattutto se la partita dovesse protrarsi oltre i 90’, con supplementari e rigori. Discorso simile per Alvaro Morata, già in passato protagonista di ingressi in campo risolvi-partita.

Dall’altra parte l’Atalanta che, proprio come la Juventus, tiene dei pezzi da 90 in panchina. A sedere al fianco di Gasperini in fatti ci saranno fra gli altri Luis Muriel e Josip Ilicic. Con Malinovskyi e Pessina a supporto di Zapata. I due hanno meritato il campo, d’accordo. Ma proprio come Pirlo, anche il tecnico atalantino avrà così una doppia arma a disposizione nel corso della gara. Col colombiano che in stagione ha dimostrato di essere uno specialista del ruolo.

Clicca qui per le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus

Clicca qui per la diretta testuale di TMW!