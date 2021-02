Dybala vicino al rientro? Del Piero: "Diverso da CR7 e Morata: Pirlo dovrà gestirlo"

Il rientro in campo di Paulo Dybala si avvicina sempre più e Alessandro Del Piero, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così: "Dybala è diverso da tutti gli altri attaccanti della Juve, ha capacità tecniche migliori che può giocare in più ruoli. Per ora le cose sono andate bene per Pirlo, il fatto di non averli avuti mai tutti è stato un vantaggio. Ronaldo ha completa libertà, Morata crea spazio: ora starà all'allenatore impiegare al meglio anche la Joya".