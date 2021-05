E’ arrivata la gara della vita: il Milan si gioca tutto allo Stadium con possibile sorpresa

“E’ la gara della svolta, chi vince ha grande possibilità di andare in Champions”. Sono le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, a poche ore dallo spareggio Champions in casa della Juventus, in uno stadio che ha visto i rossoneri sempre perdenti negli ultimi dieci anni. E’ la gara che vale l’intera stagione, dopo mesi di sforzi sono arrivati i 90 minuti decisivi, quelli che determineranno i piani futuri del club, il budget per il mercato e tutto ciò che comporta un ritorno in Champions. Per i rossoneri non sarà missione facile, ma Stefano Pioli è consapevole che la partita vale tutto: “Motivazioni e stimoli sono al massimo, sicuramente abbiamo l'energia per finire bene questo campionato. Chi ci crede può ottenere tutto", ha confessato l’allenatore milanista. “Sappiamo di affrontare un avversario con grande qualità e con giocatori forti, ma crediamo nelle nostre capacità. In termini di fiducia e possibilità concrete un risultato positivo ci darebbe grande consapevolezza, ho visto una squadra pronta mentalmente e consapevole della sua forza”.

Per il big match dell’Allianz di stasera il Milan potrebbe cambiare qualcosa nel reparto offensivo. Pioli in allenamento ha provato Brahim Diaz vicino a Zlatan Ibrahimovic (anche lui a caccia del primo gol allo Stadium), con la contemporanea esclusione di Rebic e Leao che inizieranno dalla panchina. Calhanoglu e Saelemaekers saranno gli altri interpreti della trequarti, in uno schema che può essere letto come 4231 o un 442 mascherato. In difesa Tomori dovrebbe vincere il ballottaggio con Romagnoli per un posto accanto al veterano Kjaer. Calabria e Hernandez i terzini, mentre Donnarumma sarà il titolare e capitano del Milan in casa della Juventus.