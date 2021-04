È nata la Superlega! Feltri duro contro la Juve: "Cercano quattrini con azioni scorrette"

vedi letture

Vittorio Feltri ha affrontato il tema della Superlega sulla prima pagina del quotidiano Libero condannando senza mezzi termini la nascita della nuova competizione: "Non ho ben capito cosa stia succedendo nel mondo del calcio, ma la sensazione è che i grandi club, sprecando troppe risorse in una gestione manicomaniale, intendano sistemare i loro conti fallimentari sfasciando un giocattolo che attualmente funziona alla perfezione. (...) In poche e brutali parole, se ora c'è qualcosa da noi che funziona a meraviglia sono proprio le partite della massima serie e non si comprende perché occorra distruggere una organizzazione perfetta soltanto per andare incontro ai desiderata di Agnelli e di pochi altri ex signorotti, i quali hanno speso talmente tanti milioni che ora sono a secco e tentano di sfruttare la possibilità di riempirsi le tasche. (...) Gli "sciuponi torinesi", allorché non sanno amministrarsi, cercano di raccattare quattrini con azioni scorrette e danno dei piccoli più oculati di loro, capaci unicamente di scialacquare una fortuna per comprare Ronaldo e di farsi buttare fuori dalla principale competizione europea. (...) A noi il calcio piace così com'è. Non come lo sognano i meccanici di automobili".