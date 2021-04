È nata la Superlega! Il forzista Tajani: "È indispensabile un accordo con FIFA e UEFA"

Oggi vicepresidente e coordinatore unico di Forza Italia, Antonio Tajani è stato presidente del Parlamento europeo fra il 2017 e il 2019. Notoriamente tifoso juventino, espone a La Gazzetta dello Sport il suo parere sulla Superlega: “Non si tratta di scegliere una parte, non parteggio per l’Uefa ma neanche per i grandi club. Non voglio ragionare con questa logica di contrapposizione che non serve a risolvere i problemi. Sono convinto che si debba arrivare a un accordo fra l’Uefa e i top club. Partiamo da un fatto che per me non è in discussione: non si possono cancellare i campionati nazionali e va salvaguardato il valore della Champions League. Dopodiché bisogna aggiungere la necessità di dare un riconoscimento alle grandi società. Giocatori come Cristiano Ronaldo e Messi fanno guadagnare tutti, non soltanto le squadre in cui giocano. Ci vuole buon senso, in medio stat virtus”