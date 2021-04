È nata la Superlega! Il Torino su Twitter: "Il calcio è sognare. Questo è il nostro sport"

Il Torino, attraverso il proprio profilo Twitter, ha commentato, indirettamente, la creazione della Superlega: "Il calcio è competere lealmente. Il calcio è vivere emozioni. Il calcio è festeggiare. Il calcio è sognare. Questo è il nostro sport. Questo è il calcio".

Football is competing fairly.

Football is living emotions.

Football is celebrating.

Football is dreaming.

This is our sport. This is football. #SFT pic.twitter.com/Xl5lmbnCVA

— Torino FC English (@TorinoFC1906_En) April 20, 2021