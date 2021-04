È nata la Superlega! Juve, Grancini (Viking): "Uno schifo, il calcio è lo sport del popolo"

vedi letture

Il capo dei Viking, uno dei gruppi ultras della Juventus, Loris Grancini ha parlato ai microfoni dell’adnkronos della decisione del club di partecipare, come membro fondatore, alla Superlega: “Che schifo, non possiamo essere favorevoli. A chi piace il calcio, a chi ha seguito la squadra sotto la pioggia, con la neve, in casa e in trasferta, non può piacere la Superlega. Ci sarà qualcosa di grosso sotto. Un campionato a 12 squadre di élite? E poi quando si giocherebbe? Di mercoledì? E il campionato italiano? Io mi auguro non si faccia che sia una mossa messa sul tavolo per ottenere qualcosa. - continua Grancini - Vogliamo fare come l'Nba? Ma lì ci sono i college, è tutto strutturato diversamente. Il calcio è lo sport del popolo. Ma vedo che tutti sembrano essere d'accordo. Ancora non ci credo. Voglio vedere poi Juventus, Inter e Milan a fare figure con quelle squadre, rischiamo di fare la fine dell'Italia di Rugby al 6 Nazioni. Una collezione di cucchiai di legno. Spero che la Uefa mantenga quanto detto e cacci tutti e che per quanto riguarda la Juve, ci salvino gli Elkann".