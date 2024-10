Ufficiale Ecco Gaston Pereiro: il Genoa annuncia l'accordo col centrocampista

Gaston Pereiro è ufficialmente un nuovo calciatore del Genoa. Il centrocampista uruguaiano classe '95 che questa mattina ha svolto le visite mediche è stato appena ufficializzato dalla società ligure: Gastón Pereiro è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore uruguaiano, nato a Montevideo l'11/06/1995, in carriera ha vestito le maglie di Club Nacional, PSV Eindhoven, Cagliari e Ternana. In Eredivisie ha collezionato 118 presenze, 44 reti e 17 assist. In Serie A 54 presenze, 7 reti e 3 assist. In ambito europeo vanta 19 presenze in UEFA Champions League. Benvenuto a Genova, Gastón!", si legge nel comunicato.

La decisione del Genoa di accelerare per il calciatore classe '95 arriva dopo gli infortuni che hanno falcidiato il reparto avanzato a disposizione di Alberto Gilardino. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello di Vitinha, calciatore che ne avrà per un mese a causa di una lesione ai flessori.

Pereiro nella seconda parte della passata stagione ha realizzato sei reti in venti partite di Serie B: un impatto positivo nella realtà Ternana che però non è servito per evitare la retrocessione in Serie C della squadra umbra.