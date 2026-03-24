Elkann: "Il rinnovo di Yildiz riafferma il nostro impegno sui giovani più promettenti"

Nella lettera di John Elkann agli azionisti di EXOR c'è un riferimento al rinnovo di Kenan Yildiz. Ecco un estratto:

"All'inizio del 2026, la Juventus ha anche prolungato il contratto del talento emergente Kenan Yildiz fino al 2030, riaffermando il nostro impegno nello sviluppo e nella fidelizzazione dei giovani più promettenti del club. Questo approccio riflette la nostra incrollabile fiducia nella Juventus. Exor rimane un orgoglioso proprietario del club, proseguendo un rapporto che dura da oltre un secolo grazie alla mia famiglia. Rimaniamo pienamente impegnati a sostenere il successo sportivo e finanziario della Juventus e crediamo che ci attenda un futuro brillante.

Come disse una volta il leggendario Omar Sivori: "Qui bisogna sempre lottare e quando sembra che tutto sia perduto, bisogna continuare a crederci, la Juve non molla mai".