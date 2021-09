MilanoFinanza - Faro Consob sul calciomercato della Juventus

vedi letture

La Consob ha avviato una verifica circa i movimenti di calciomercato della Juventus. "Con lettera in data 12 luglio 2021", si legge nella relazione finanziaria annuale appena pubblicata dal club, l'autorità di vigilanza "ha avviato nei confronti della Società una verifica ispettiva, attualmente in corso, avente ad oggetto l’acquisizione di documentazione ed elementi informativi relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei calciatori", si legge su MilanoFinanza. Non è chiaro a quale periodo si riferisca né cosa miri ad accertare l'ispezione, tuttavia.