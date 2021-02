Emergenza a centrocampo? Pirlo ci scherza su: "Sto bene, giocherei volentieri ma non posso"

vedi letture

Parlando della sua situazione personale da allenatore della Juventus in questo particolare momento della stagione, il tecnico Andrea Pirlo ha risposto con una battuta nella conferenza stampa alla vigilia del Verona: “Io sto bene, ma purtroppo non posso giocare. Giocherei volentieri al posto di qualcuno. Cercherò di adattarmi a quelli che ci sono, ormai è da un po' di tempo che andiamo avanti in questo modo e dobbiamo proseguire così. Dobbiamo far rendere al meglio quelli che abbiamo”.

CLICCA QUI per la diretta testuale della conferenza stampa di Pirlo