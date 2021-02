Emergenza Juventus: alla scoperta dei 5 baby che possono andare in soccorso a Pirlo

L'emergenza bianconera che stravolge le idee e il pensiero filosofico di Andrea Pirlo, porta l'allenatore della Juventus a fare i conti con la realtà. Perché un conto son le ambizioni, un altro è l'infermeria o il Giudice Sportivo. Sicché anche contro l'Hellas Verona dovrà fare di necessità virtù, cercando di pescare tra i ragazzi di quell'Under 23 che avrebbe dovuto allenare prima del salto triplo dell'alba della sua carriera.

Radu Dragusin Un colpo low cost quello di Dragusin, preso dalla Regal Sport Bucarest, quando il ragazzo era capitano dell'Under 16 della Romania, per meno di 40mila euro. Dalla Primavera all'Under 23, da Zauli a Zauli in panchina, il gigantesco centrale rumeno è ora parte integrante della prima squadra. I modelli in rosa non mancano, l'ispirazione è a Liverpool e si chiama Van Dijk. Sul tavolo, insieme all'entourage, c'è il rinnovo: tantissime sirene e richieste all'estero ma la Juventus non vorrebbe farlo partire. Anche se il dado non è ancora tratto.

Nicolò Fagioli "È un piacere vederlo giocare". Nel 2018, Max Allegri parlava così del classe 2001 che ha già esordito tra i big della Juventus. Tra quella dei grandi, perché quella dei giovani la conosce benissimo, lui che, piacentino come il ds Paratici e inizialmente cresciuto nella Cremonese, dai quattordici anni in poi ha svolto tutta la trafila nelle giovanili bianconere e oggi, col numero 10 sulle spalle, è un punto fermo dell'Under 23 di Lamberto Zauli. Per lui si sono spesi tutti in elogi e parole al miele: può giocare nel ruolo di Pirlo, se avrà la pazienza di crescere in bianconero, all'ombra del maestro.

Alessandro Di Pardo Esterno destro riminese, scuola SPAL, potrebbe essere la sorpresa della gara contro il Verona vista la totale emergenza difensiva di Pirlo. Può giocare infatti anche da terzino destro, lui che è un caposaldo dell'Under 23 di Lamberto Zauli. Sicuramente del lotto è quello meno chiacchierato ma anche uno dei più solidi e costanti. Arrivato nel 2018, ha già 21 anni. E' l'ora del salto.

Hamza Rafia Talento purissimo. Rafia era in scadenza col Lione e, tra tante offerte, nell'estate 2019 ha scelto di vestire la maglia della Juve con grande entusiasmo. La scintilla coi bianconeri era scoccata dopo la sua ottima partita contro l'Ajax, nella quale segnò un gran gol da metà campo. Paratici e gli scout della Vecchia Signora ne restarono letteralmente stregati. Da lì l'assalto e lo sbarco nell'Under 23. Trequartista dalla classe sopraffina, è fuori categoria per la Serie C. La sensazione è che una stagione in prestito dove poter giocare da protagonista possa bastare per sbocciare.

Felix Correia A proposito di fuori categoria. Il ventenne portoghese, classe 2001, di Lisbona, in Serie C ha un passo nettamente superiore. Tecnica e qualità atletiche da potenziale campione, è arrivato dal Manchester City. Aveva richieste già dalla Serie A a gennaio, col Crotone che lo avrebbe voluto in prestito. Il ds dei pitagorici, Ursino, di lui ha detto che "la Juventus ha un diamante in casa".