Emerson Palmieri e De Paul nomi buoni per il futuro dell'Inter: ma solo con formule "fantasiose"

Complice la presenza di Steven Zhang, l'Inter ha già iniziato a pensare al mercato del prossimo anno. Le basi di partenza sono chiare: nessun investimento folle e regime di autofinanziamento. Le entrate, insomma, dovranno essere bilanciate rispetto alle uscite. Il quotidiano TUttosport, parlando del mercato nerazzurro, indica due nomi che potrebbero fare al caso dell'Inter: uno è quello di Rodrigo De Paul dell'Udinese, anche se la valutazione fatta dai friulani (intorno ai 40 milioni, ndr) spaventa. Per questo l'Inter potrebbe avanzare una proposta "fantasiosa", magari un prestito biennale con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Idea che comunque difficilmente troverebbe il favore dell'Udinese, viste le tante pretendenti per il giocatore.

Discorso simile per Emerson Palmieri: al Chelsea è un desaparecido e i Blues non si opporranno alla cessione. Ma anche in questo caso l'Inter metterebbe sul piatto una formula legata ad un prestito. In questo caso, però, Emerson dovrebbe prima rinnovare il contratto col Chelsea in scadenza nel 2022. Una formalità che si è già vista nel recente passato in parecchie operazioni, ma che non è certo scontata. Anche perché per il Chelsea vorrebbe dire fare un favore al tecnico che ha fatto causa alla società.