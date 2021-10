Empoli, Andreazzoli: "Prima volta che avvicino Mourinho, è stato carino e si è complimentato"

Com'è stato il primo incontro con Jose Mourinho per Aurelio Andreazzoli? Parlando in conferenza stampa (qui l'integrale) dopo Roma-Empoli 2-0, l'allenatore dei toscani ha risposto così: "Mi ha fatto piacere parlare con Mourinho, è la prima volta che lo avvicino. E' stato carino per i complimenti che mi ha fatto".