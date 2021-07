Empoli, Kovalenko obiettivo per il centrocampo. L'Atalanta lo cede solo in prestito

Offensiva dell'Empoli per il polivalente centrocampista Viktor Kovalenko, di proprietà dell'Atalanta ma poco utilizzato da Gasperini, anche per una serie di guai fisici, fino a questo momento. Gli azzurri potrebbero dargli l'occasione di brillare in Serie A sotto la guida di Andreazzoli, ma la Dea ha dimostrato di credere fortemente nel calciatore e lo cederebbe solo in prestito.