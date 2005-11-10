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En plein Juventus, tra una settimana il Rennes. Il calendario bianconero in Europa League

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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 23:27Serie A
15.10.2026 23:27Serie A
Fonti preferite
La Vecchia Signora, dopo aver raccolto due vittorie nelle prime due partite, tonerà in campo già giovedì. Tutti gli impegni della Fase Campionato.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus fa en plein e raccoglie 6 punti dalle prime due uscite nella Fase Campionato di Europa League. Dopo il netto 5-0 rifilato agli olandesi del NEC all'esordio, i bianconeri si ripetono anche al Balaidos, nella difficile sfida sul campo del Celta Vigo. Tra una settimana la terza partita di Fase Campionato, contro il Rennes. Di seguito tutti gli impegni della Juve in questa prima fase della seconda competizione europea per club.

Partite giocate
16 settembre, Juventus - NEC 5-0
15 ottobre, Celta Vigo - Juventus 1-2

Partite da giocare
22 ottobre, Juventus - Rennes (ore 18.45)
5 novembre, AZ - Juventus (ore 21)
26 novembre, Juventus - Omonia (ore 21)
10 dicembre, Hapoel Beer-Sheva - Juventus (ore 18.45)
21 gennaio, Ferencvaros - Juventus (ore 18.45)
28 gennaio, Juventus - Real Sociedad (ore 21)

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