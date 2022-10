Eriksson: "Inter, Inzaghi impari dallo scudetto del 2000. Sa come si fa a rimontare"

Sven-Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio che è stato il tecnico anche di Simone Inzaghi, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato del mister dell'Inter: "Conosco bene Simone, gli sono affezionato e sapere che la sua Inter sia tornata a correre in Italia e in Europa mi fa felice. La partenza in campionato un po’ difficoltosa ci può sempre stare: nessuno deve stupirsi, in una stagione ci sono sempre dei periodi di questo tipo. Ma rimontare si può, anche se ci sono tante squadre davanti e lo stesso Inzaghi lo sa per esperienza diretta. Nell’anno dello scudetto 2000 abbiamo recuperato 9 punti, un po’ alla volta. Stavolta Simone ha molto più tempo per riuscirci e ha ritrovato Lukaku. Di sicuro, il ricordo di quell’esperienza che lui ha vissuto da calciatore e io da allenatore lo può aiutare a gestire i prossimi mesi".